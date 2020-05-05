Федерация независимой экспертизы и оценки

Гарантируем правомочность и соответствие заключений ФЗ-73

Предлагаем проведение независимой оценки и экспертизы для клиентов из Москвы, Московской области и других регионов России. Подготовим документы для внесудебного, досудебного и судебного урегулирования конфликтов. Обратитесь к нам – поможем определить экономические и юридические отношения между предпринимателями и компаниями, физическими лицами, крупными промышленными предприятиями и иными организациями.

Главное для организации, выполняющей независимую экспертизу и оценку – профессионализм и компетентность сотрудников. Наши специалисты имеют безукоризненную репутацию и опыт работы более 10 лет в экспертной деятельности. Поэтому у нас вы получите заключения, имеющие полноценную юридическую силу при разрешении спорных вопросов в различных обстоятельствах.

Предлагаем следующие виды независимой экспертизы и оценки

Подготовим независимую оценку и экспертизу для суда и других целей

Доверьтесь профессионалам – объективны при подготовке заключений

Оперативность составления документов Вы будете точно знать, когда получите результат. В среднем на выполнение исследования и подготовку пакета документов уходит от 2 дней, точные сроки вам сообщит технический специалист при подаче заявки и консультации. Принятие результатов официальными органами Вы получите правомочные заключения – четко следуем стандартам и федеральным законам РФ, в том числе ФЗ-73 и ФЗ-135. Внимательно следим за изменениями в своей сфере, всегда используем актуальные знания и методы – подробнее о правовой основе Сопровождение под ключ Вы получите комплекс услуг – бесплатные консультации, выезд эксперта на объект исследования, представительство в Арбитражных судах РФ, в судах общей юрисдикции и в других инстанциях в качестве независимых экспертов Сотрудники с опытом от 10 лет Заключите договор с нашей компанией – все специалисты имеют высшее профильное образование, ежегодно проходят курсы повышения квалификации, изучают тематические и методические материалы Отчетность по всем этапам Вы будете в курсе происходящего – не оставим вас в неведении, ответим на любые вопросы и поставленные задачи. Для вас не останется неопределенных моментов относительно условий и состава работ Решения под конкретный бюджет Сообщите, каким бюджетом располагает ваша компания – предложим выход из любой ситуации. В индивидуальном порядке обсуждаются скидки и авансирование

Как получить услуги по независимой оценке и экспертизе в Москве или другом городе