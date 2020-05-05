Федерация независимой экспертизы и оценки

Гарантируем правомочность и соответствие заключений ФЗ-73

Предлагаем проведение независимой оценки и экспертизы для клиентов из Москвы, Московской области и других регионов России. Подготовим документы для внесудебного, досудебного и судебного урегулирования конфликтов. Обратитесь к нам – поможем определить экономические и юридические отношения между предпринимателями и компаниями, физическими лицами, крупными промышленными предприятиями и иными организациями.

Главное для организации, выполняющей независимую экспертизу и оценку – профессионализм и компетентность сотрудников. Наши специалисты имеют безукоризненную репутацию и опыт работы более 10 лет в экспертной деятельности. Поэтому у нас вы получите заключения, имеющие полноценную юридическую силу при разрешении спорных вопросов в различных обстоятельствах.

Предлагаем следующие виды независимой экспертизы и оценки

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ОЦЕНКА БИЗНЕСА, ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

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РАЗДЕЛ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОГО И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ / ВЗРЫВОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

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Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них

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ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ

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СОСТАВЛЕНИЕ / ПРОВЕРКА СМЕТ

 

 

Подготовим независимую оценку и экспертизу для суда и других целей

Доверьтесь профессионалам – объективны при подготовке заключений

 

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Оперативность составления документов

Вы будете точно знать, когда получите результат. В среднем на выполнение исследования и подготовку пакета документов уходит от 2 дней, точные сроки вам сообщит технический специалист при подаче заявки и консультации.
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Принятие результатов официальными органами

Вы получите правомочные заключения – четко следуем стандартам и федеральным законам РФ, в том числе ФЗ-73 и ФЗ-135. Внимательно следим за изменениями в своей сфере, всегда используем актуальные знания и методы – подробнее о правовой основе
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Сопровождение под ключ

Вы получите комплекс услуг – бесплатные консультации, выезд эксперта на объект исследования, представительство в Арбитражных судах РФ, в судах общей юрисдикции и в других инстанциях в качестве независимых экспертов
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Сотрудники с опытом от 10 лет

Заключите договор с нашей компанией – все специалисты имеют высшее профильное образование, ежегодно проходят курсы повышения квалификации, изучают тематические и методические материалы
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Отчетность по всем этапам

Вы будете в курсе происходящего – не оставим вас в неведении, ответим на любые вопросы и поставленные задачи. Для вас не останется неопределенных моментов относительно условий и состава работ
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Решения под конкретный бюджет

Сообщите, каким бюджетом располагает ваша компания – предложим выход из любой ситуации. В индивидуальном порядке обсуждаются скидки и авансирование

 

 

Как получить услуги по независимой оценке и экспертизе в Москве или другом городе

 

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Позвоните по телефону +7 (495) 255-77-35 или оставьте заявку на сайте.
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Специалисты перезвонят и проконсультируют вас, при необходимости запросят информацию, сориентируют по срокам и стоимости
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Анализируем полученные данные и сообщаем вам точную стоимость исследования
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Согласовываем все детали и подписываем договор
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Вы оплачиваете услуги – эксперт выезжает на объект исследования и приступает к составлению заключения
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Вы получаете заключение и подписываете акт приема-сдачи выполненных работ